Nel match tra Milan e Juventus, le due squadre si sono fronteggiate senza segnare gol, terminando con un pareggio a reti bianche. L’allenatore della Juventus ha commentato pubblicamente la presenza di caos arbitrale, sottolineando come questa situazione renda difficile interpretare le partite. Nel frattempo, un dirigente del Milan ha dichiarato che in alcune occasioni si vede chiaramente chi appartiene alla Juventus.

2026-04-27 00:08:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Termina a reti bianche il big match tra Milan e Juventus. Le due squadre non si fanno male e portano a casa un punto a testa per tenere a distanza le inseguitrici per il quarto posto. I bianconeri tengono di più la palla e provano a creare qualche pericolo in più, oltre al gol annullato a Thuram anche le sgasate di Conceicao. Poche emozioni comunque in una gara da ritmi amichevoli o poco più e alla fine lo 0-0 è il risultato più giusto. Al termine della sfida è Spalletti ad analizzare la gara. Spalletti a Dazn: “Lenti e prevedibili nel primo tempo”.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Spalletti, niente cappelli in aria: “Ora si vede chi è da Juve. Caos arbitri, mi diventa difficile”

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