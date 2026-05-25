Tutto sbloccato! Bonus Automotive grosse novità in arrivo | chi ci guadagna

Da thesocialpost.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il governo ha approvato il nuovo Dpcm Automotive, che sblocca finalmente i fondi destinati al settore automobilistico. Il piano prevede investimenti, innovazione e incentivi rivolti sia alle imprese che ai cittadini, con l’obiettivo di sostenere la filiera italiana. Dopo mesi di attesa, le misure sono ora ufficiali e pronte a entrare in vigore. La decisione riguarda l’intero comparto e mira a stimolare la ripresa economica nel settore automotive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo mesi di attesa, arriva il via libera al nuovo Dpcm Automotive, il piano con cui il Governo punta a sostenere la filiera dell’automotive italiana attraverso investimenti, innovazione e incentivi destinati sia alle imprese sia ai cittadini. Il provvedimento mobilita complessivamente oltre 1 miliardo e 343 milioni di euro, con l’obiettivo di accompagnare il settore nella delicata fase della transizione industriale ed energetica. Il decreto, atteso da quasi un anno, è stato annunciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e ora dovrà essere trasmesso alla Corte dei conti per gli ultimi passaggi formali. Il piano prevede... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

tutto sbloccato bonus automotive grosse novit224 in arrivo chi ci guadagna
© Thesocialpost.it - “Tutto sbloccato!”. Bonus Automotive, grosse novità in arrivo: chi ci guadagna
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Me ENFRENTO a las Grandes Potencias en la I GUERRA MUNDIAL - Victoria3

Video Me ENFRENTO a las Grandes Potencias en la I GUERRA MUNDIAL - Victoria3

Notizie e thread social correlati

Bonus furgoni e moto, sbloccato decreto Automotive: a chi spetta e come funziona anche per il noleggio autoÈ stato finalmente sbloccato il decreto Automotive, che prevede 1,3 miliardi di euro destinati al sostegno delle imprese del trasporto merci.

I nuovi bonus per moto e furgoni nel decreto automotive (appena sbloccato)Il governo ha approvato un nuovo Dpcm dedicato all'automotive, con oltre 1,3 miliardi di euro disponibili fino al 2030.

Temi più discussi: Bonus per furgoni e moto, sbloccato il decreto; Industria: sbloccato il DPCM automotive; Bonus per furgoni e moto sbloccato il decreto.

Tutto sbloccato!. Bonus Automotive, grosse novità in arrivo: chi ci guadagnaDopo mesi di attesa, arriva il via libera al nuovo Dpcm Automotive, il piano con cui il Governo punta a sostenere la filiera dell’automotive italiana attraverso investimenti, innovazione e incentivi ... thesocialpost.it

Bonus furgoni e moto, sbloccato decreto Automotive: a chi spetta e come funziona anche per il noleggio autoSbloccato dopo quasi un anno il Dpcm Automotive con 1,3 miliardi di euro al sostegno delle imprese del trasporto merci ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web