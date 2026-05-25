Tutto sbloccato! Bonus Automotive grosse novità in arrivo | chi ci guadagna

Il governo ha approvato il nuovo Dpcm Automotive, che sblocca finalmente i fondi destinati al settore automobilistico. Il piano prevede investimenti, innovazione e incentivi rivolti sia alle imprese che ai cittadini, con l’obiettivo di sostenere la filiera italiana. Dopo mesi di attesa, le misure sono ora ufficiali e pronte a entrare in vigore. La decisione riguarda l’intero comparto e mira a stimolare la ripresa economica nel settore automotive.

Dopo mesi di attesa, arriva il via libera al nuovo Dpcm Automotive, il piano con cui il Governo punta a sostenere la filiera dell’automotive italiana attraverso investimenti, innovazione e incentivi destinati sia alle imprese sia ai cittadini. Il provvedimento mobilita complessivamente oltre 1 miliardo e 343 milioni di euro, con l’obiettivo di accompagnare il settore nella delicata fase della transizione industriale ed energetica. Il decreto, atteso da quasi un anno, è stato annunciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e ora dovrà essere trasmesso alla Corte dei conti per gli ultimi passaggi formali. Il piano prevede... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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