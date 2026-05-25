Bonus furgoni e moto sbloccato decreto Automotive | a chi spetta e come funziona anche per il noleggio auto

È stato finalmente sbloccato il decreto Automotive, che prevede 1,3 miliardi di euro destinati al sostegno delle imprese del trasporto merci. Il provvedimento include anche bonus per furgoni e moto, con criteri specifici su chi può accedervi e come funziona il sistema di assegnazione. La misura è valida anche per il noleggio di auto e mira a supportare le aziende del settore.

Sbloccato dopo quasi un anno il Dpcm Automotive con 1,3 miliardi di euro al sostegno delle imprese del trasporto merci. Tra le misure anche agevolazioni per l'acquisto di furgoni e veicoli commerciali, di moto e scooter e incentivi per il noleggio riservati a chi ha redditi bassi sotto i 30mila euro. Ecco cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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