Bonus furgoni e moto sbloccato decreto Automotive | a chi spetta e come funziona anche per il noleggio auto

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato finalmente sbloccato il decreto Automotive, che prevede 1,3 miliardi di euro destinati al sostegno delle imprese del trasporto merci. Il provvedimento include anche bonus per furgoni e moto, con criteri specifici su chi può accedervi e come funziona il sistema di assegnazione. La misura è valida anche per il noleggio di auto e mira a supportare le aziende del settore.

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Sbloccato dopo quasi un anno il Dpcm Automotive con 1,3 miliardi di euro al sostegno delle imprese del trasporto merci. Tra le misure anche agevolazioni per l'acquisto di furgoni e veicoli commerciali, di moto e scooter e incentivi per il noleggio riservati a chi ha redditi bassi sotto i 30mila euro. Ecco cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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