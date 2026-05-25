I nuovi bonus per moto e furgoni nel decreto automotive appena sbloccato

Il governo ha approvato un nuovo Dpcm dedicato all'automotive, con oltre 1,3 miliardi di euro disponibili fino al 2030. Tra le misure, ci sono bonus per moto e furgoni. L’attesa di quasi un anno si è conclusa con lo sblocco del piano.

Il lungo stallo è finito. Dopo un'attesa durata quasi un anno, il Governo ha sbloccato il nuovo Dpcm dedicato all'automotive, un piano che mette sul piatto oltre 1,3 miliardi di euro (per la precisione 1,343 miliardi) con una programmazione che guarda fino al 2030. Sebbene la fetta più. 🔗 Leggi su Today.it

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