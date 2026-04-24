Elisabetta Curti | Stagione che porteremo a lungo nel cuore

La stagione della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si è conclusa con un intenso calendario di partite, che ha visto la squadra impegnata in 22 incontri di Regular Season, 8 nei Play Off scudetto, 2 in Coppa Italia e 12 nelle competizioni europee, tra cui la vittoria in Coppa Cev ottenuta pochi giorni fa davanti a un PalabancaSport pieno. La presidente ha commentato che questa esperienza rimarrà a lungo nei ricordi del club.

Una stagione intensa quella di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con tante partite giocate: 22 in Regular Season, 8 nei Play Off scudetto, 2 in Coppa Italia e 12 in campo europeo con la Coppa Cev, trofeo vinto pochi giorni fa in un PalabancaSport sold out. In campo di fatto ogni tre giorni.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Meloni: "Iran non può avere missili atomici a lungo raggio. Porteremo a casa italiani bloccati""Non possiamo permetterci che l'attuale regime iraniano abbia missili a lungo raggio". “Il figlio ostinato”: un viaggio nel cuore del Salento con Elisabetta LiguoriScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Salento, 1892. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Elisabetta Curti: Orgogliosa dei miei ragazzi.; Piacenza in festa per la Gas Sales Bluenergy Traguardo storico. Curti E’ solo l’inizio fotogallery; Curti: Onore a Perugia, ma troppe tre gare in sette giorni; Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza fa festa un Municipio ed in piazza Cavalli con i tifosi. Elisabetta Curti: Stagione che porteremo a lungo nel cuoreUna stagione intensa quella di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con tante partite giocate: 22 in Regular Season, 8 nei Play Off scudetto, 2 in Coppa Italia e 12 in campo europeo con la Coppa Cev, t ... ilpiacenza.it Pallavolo SL – Elisabetta Curti: È difficile comprendere la scelta di una calendarizzazione che non ha saputo tutelare l’integrità fisica degli atletiLa corsa verso il tricolore per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si è fermata domenica a Perugia al termine di Gara 3. I Campioni del Mondo per club nonché i Campioni d’Europa per club hanno chiuso ... ivolleymagazine.it La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza festeggia in Piazza Cavalli. Simon alza ancora la Coppa Cev al cielo. Il sindaco Tarasconi: "Questa squadra ha fatto capire cosa significhi rappresentare Piacenza in Europa", la presidentessa Elisabetta Curti: "Sognav - facebook.com facebook