Umberto Capitani si è dimesso dalla posizione di responsabile degli impianti di risalita dello Stelvio. La sua decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicare motivazioni specifiche. Capitani ha espresso che il comprensorio rimarrà sempre nel suo cuore. La direzione degli impianti sarà assunta temporaneamente da altri membri del personale. La notizia ha attirato l’attenzione degli operatori e degli utenti del settore.

Umberto Capitani lascia la direzione degli impianti di risalita dello Stelvio. Indipendentemente da chi prenderà il suo posto, la sua sarà una mancanza importante per i frequentatori del ghiacciaio dello Stelvio: con la sua competenza e la sua grande passione e dedizione al lavoro, è sempre stato una certezza. Ora si dedicherà ad altro, come ha annunciato con un messaggio: "Dopo 26 anni intensissimi, si conclude la mia collaborazione con Sifas al ghiacciaio dello Stelvio. Come il quadriennio olimpico finisce con medaglie bellissime, che sentiamo un po’ nostre per il lavoro svolto negli anni, anche per me è tempo di chiudere un capitolo e iniziare una nuova stagione della vita".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Capitani lascia lo Stelvio: "Resta sempre nel cuore"

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