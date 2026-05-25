Sono 16 i Comuni dell’Emilia-Romagna che ieri, domenica 24 maggio, sono andati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. I risultati sono stati comunicati questa mattina. Le elezioni hanno coinvolto diverse località della regione, con i cittadini chiamati a votare per le amministrazioni comunali. La mappa delle elezioni è ora disponibile, consentendo di cercare i risultati nel proprio Comune.

Bologna, 25 maggio 2026 - Sono 16 i Comuni dell’ Emilia-Romagna che sono andati al voto ieri, domenica 24 maggio, e questa mattina per eleggere il proprio sindaco e il nuovo consiglio comunale alle amministrative 2026. Tonfo dell’ affluenza, il dato definitivo è del 54,4%, in calo di oltre 10 punti rispetto alle precedenti consultazioni e quasi sei punti sotto la media nazionale. Nuovi sindaci: dove e chi sono . Le sfide principali nei 5 comuni con più di 15mila abitanti: Imola, Faenza, Cervia, Vignola e Comacchio. L’eventuale turno di ballottaggio è in programma il 7 e 8 giugno. A questi si aggiungono 11 Comuni più piccoli, che leggono il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tutti i sindaci eletti in diretta: la mappa delle elezioni in Emilia-Romagna, cerca il tuo Comune

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Emilia Romagna, risultati in diretta del Referendum: No al 56% a poco meno della metà delle sezioni scrutinate. Cerca il tuo Comune

Leggi anche: Referendum, risultati in Emilia-Romagna. Cerca il tuo comune, lo spoglio in diretta

Temi più discussi: Risultati Comunali in Trentino Alto Adige, i sindaci eletti a Luserna e Cimone; Guida alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio; Superato quorum in 5 comuni siciliani con un solo candidato, eletti sindaci.

Tutti i sindaci eletti in diretta: la mappa delle elezioni in Emilia-Romagna, cerca il tuo ComuneSono 16 i Comuni che sono andati al voto, le sfide principali a Imola, Faenza, Cervia, Vignola e Comacchio. Tutti i nomi e i numeri ... ilrestodelcarlino.it

Risultati in diretta delle elezioni in Emilia-Romagna, dati dalle 15. Sfide clou per il sindaco a Imola e FaenzaCrolla l’affluenza, al 41,3% nella rilevazione delle 23: è sotto la media nazionale. In regione circa 200mila elettori sono chiamati alle urne, lo scrutinio nelle 254 sezioni ... msn.com