Tutti i sindaci eletti in diretta | la mappa delle elezioni in Emilia-Romagna cerca il tuo Comune
Sono 16 i Comuni dell’Emilia-Romagna che ieri, domenica 24 maggio, sono andati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. I risultati sono stati comunicati questa mattina. Le elezioni hanno coinvolto diverse località della regione, con i cittadini chiamati a votare per le amministrazioni comunali. La mappa delle elezioni è ora disponibile, consentendo di cercare i risultati nel proprio Comune.
Bologna, 25 maggio 2026 - Sono 16 i Comuni dell’ Emilia-Romagna che sono andati al voto ieri, domenica 24 maggio, e questa mattina per eleggere il proprio sindaco e il nuovo consiglio comunale alle amministrative 2026. Tonfo dell’ affluenza, il dato definitivo è del 54,4%, in calo di oltre 10 punti rispetto alle precedenti consultazioni e quasi sei punti sotto la media nazionale. Nuovi sindaci: dove e chi sono . Le sfide principali nei 5 comuni con più di 15mila abitanti: Imola, Faenza, Cervia, Vignola e Comacchio. L’eventuale turno di ballottaggio è in programma il 7 e 8 giugno. A questi si aggiungono 11 Comuni più piccoli, che leggono il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Una legge sbagliata, una forzatura democratica che deforma in maniera spropositata il principio di rappresentanza e ripropone le liste bloccate che sopprimono il collegamento tra elettori ed eletti. 126 costituzionalisti, tanti giuristi, giornalisti, parlamentari e tan facebook