Bologna, 23 marzo 2026 – No nettamente avanti in Emilia Romagna quando lo scrutinio reale è al 43%: il No è al 56% mentre il Sì è appena sotto al 44 % (43,9%). Questo è un primo (non definitivo) risultato per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia quando le sezioni scrutinate sono 1.936 su 4.525. Marche, tutti i risultati del referendum sulla giustizia: No al 54%, Sì al 46% a metà delle sezioni. Mappa in diretta Scopri i risultati Comune per Comune, cliccando nella mappa interattiva qui sotto. L’ affluenza definitiva in regione è stata del 66,7%, una delle più alte d’Italia, con una punta oltre oltre il 70% nella provincia di Bologna (70,2%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emilia Romagna, risultati in diretta del Referendum: No al 56% a poco meno della metà delle sezioni scrutinate. Cerca il tuo Comune

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Temi più discussi: Affluenza definitiva al referendum, l’Emilia-Romagna al 66,7%: quasi 8 punti sopra la media nazionale; Screening dell’infezione da virus dell’epatite C (HCV). Risultati raggiunti e prospettive future; Risultati Emilia-Romagna, Referendum Giustizia 2026: percentuali e voti | Corriere.it; Pesistica, il Cus Ferrara è secondo in Emilia Romagna: i risultati degli Assoluti.

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Se il dato sull’affluenza (oltre il 58%) è molto alto, assai diversificata è la “mappa” della partecipazione tra nord e sud. Secondo il sito Eligendo (basato su dati ufficiali del Viminale), con 37.000 sezioni pervenute in Emilia Romagna ha espresso la sua preferen facebook

Giustizia, seggi aperti fino alle 15 Sale il numero di votanti, oltre 6 punti in più rispetto al 2020: traina il Centro-Nord (in testa l'Emilia-Romagna con il 53,7%) I «picchi» di Milano, Bologna e Firenze x.com