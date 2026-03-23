referendum risultati in emilia romagna cerca il tuo comune lo spoglio in diretta

Bologna, 23 marzo 2026 – Iniziato anche in Emilia-Romagna lo spoglio delle schede per il referendum costituzionale sulla giustizia, ieri e oggi sono stati chiamati alle urne tutti gli italiani. Scopri i risultati Comune per Comune, cliccando nella mappa interattiva qui sotto. L’ affluenza alle 23 in regione è stata del 53,7%, la più alta d’Italia, con punte nelle province di Bologna (57,25%), Modena (54,42%) e Reggio Emilia (54,01%). Il dato definitivo sarà disponibile dopo le 15. Il referendum costituzionale confermativo relativo alla riforma della giustizia non richiede il superamento del quorum. Risultati in tempo reale del referendum in Emilia-Romagna . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Temi più discussi: Referendum, l'Italia al voto. Affluenza boom: il 46% alle 23; Referendum Giustizia: affluenza al 15% alle 12, dato decisivo per l'esito; Referendum a gonfie vele, affluenza molto alta: superato il 46%. Trentino davanti a tutti (51,96%) con Emilia, Toscana, Veneto e Lombardia. L'Alto Adige ultimissimo; Referendum, in Emilia-Romagna alle urne 3milioni e 365mila elettori e 230mila elettori che votano dall’estero.

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