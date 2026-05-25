Dopo le elezioni comunali del 2026, sono stati eletti i nuovi sindaci in tutti i comuni della provincia di Napoli. I risultati sono disponibili cliccando sui nomi dei singoli comuni. La lista include i rappresentanti eletti nelle principali città e nei municipi più piccoli. I risultati ufficiali sono stati pubblicati dalle autorità competenti e rappresentano il nuovo panorama amministrativo locale. Per conoscere i nomi e le elezioni di ciascun comune, si può consultare il sito ufficiale o le comunicazioni ufficiali.

Elezioni Comunali 2026, ecco tutti i nuovi sindaci in provincia di Napoli. Per leggere la notizia basta cliccare sul nome del Comune. Cliccando QUI i risultati provvisori. Afragola Arzano Calvizzano Cardito (in attesa) Casalnuovo di Napoli (in attesa) Casandrino (in attesa) Ercolano Frattamaggiore (in attesa) Lacco Ameno Mariglianella (in attesa) Massa Lubrense (in attesa) Melito di Napoli Mugnano di Napoli Ottaviano (in attesa) Pompei Portici Procida San Gennaro Vesuviano (in attesa) San Giorgio a Cremano (in attesa) San Paolo Bel Sito Sant’Anastasia (in attesa) San Vitaliano (in attesa) Saviano Somma Vesuviana Sorrento Terzigno (in attesa) 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Tutti i nuovi sindaci in provincia di Napoli dopo i risultati delle elezioni comunali 2026

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