Il 25 maggio 2026 si sono svolte le elezioni comunali nei Comuni di Loreto, Maiolati Spontini e Cerreto d’Esi. Sono stati annunciati i risultati in tempo reale e sono stati eletti i nuovi sindaci per il mandato di cinque anni. Le urne si sono chiuse e le proiezioni indicano le preferenze raccolte dai candidati in ciascun Comune. Le consultazioni hanno coinvolto gli elettori residenti in queste amministrazioni comunali.

Ancona, 25 maggio 2026 – I Comuni di Loreto, Maiolati Spontini e Cerreto d’Esi hanno scelto il loro sindaco per i prossimi cinque anni. Ieri e domenica il voto, oggi alle 15 il via allo spoglio. Per conoscere i nomi dei vincitori bisogna attendere i risultati delle elezioni comunali 2026, che noi seguiamo in diretta aggiornando questo articolo. Elezioni comunali 2026: risultati di Loreto, Maiolati Spontini e Cerreto d’Esi in diretta.. A Loreto tre candidati a sindaco.. A Loreto tre liste civiche, una per candidato sindaco. Moreno Pieroni cerca la riconferma, sarebbe il quarto in assoluto. L’ex assessore regionale è sostenuto da FdI e FI. Anna Maria Ragaini ha invece trovato il sostegno di tutto il centrosinistra compatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Loreto, Maiolati e Cerreto, i nuovi sindaci: risultati delle elezioni comunali 2026 in tempo reale

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