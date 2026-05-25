Loreto Maiolati e Cerreto i nuovi sindaci | risultati delle elezioni comunali 2026 in tempo reale

Da ilrestodelcarlino.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 25 maggio 2026 si sono svolte le elezioni comunali nei Comuni di Loreto, Maiolati Spontini e Cerreto d’Esi. Sono stati annunciati i risultati in tempo reale e sono stati eletti i nuovi sindaci per il mandato di cinque anni. Le urne si sono chiuse e le proiezioni indicano le preferenze raccolte dai candidati in ciascun Comune. Le consultazioni hanno coinvolto gli elettori residenti in queste amministrazioni comunali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ancona, 25 maggio 2026 – I Comuni di Loreto, Maiolati Spontini e Cerreto d’Esi hanno scelto il loro sindaco per i prossimi cinque anni. Ieri e domenica il voto, oggi alle 15 il via allo spoglio. Per conoscere i nomi dei vincitori bisogna attendere i risultati delle elezioni comunali 2026, che noi seguiamo in diretta aggiornando questo articolo. Elezioni comunali 2026: risultati di Loreto, Maiolati Spontini e Cerreto d’Esi in diretta.. A Loreto tre candidati a sindaco.. A Loreto tre liste civiche, una per candidato sindaco. Moreno Pieroni cerca la riconferma, sarebbe il quarto in assoluto. L’ex assessore regionale è sostenuto da FdI e FI. Anna Maria Ragaini ha invece trovato il sostegno di tutto il centrosinistra compatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

loreto maiolati e cerreto i nuovi sindaci risultati delle elezioni comunali 2026 in tempo reale
© Ilrestodelcarlino.it - Loreto, Maiolati e Cerreto, i nuovi sindaci: risultati delle elezioni comunali 2026 in tempo reale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Elezioni Comunali 2026, urne aperte: si vota a Senigallia, Loreto, Cerreto d’Esi e Maiolati Spontini | LA DIRETTAOggi domenica 24 maggio si sono aperte le urne in quattro comuni italiani per le elezioni amministrative del 2026.

Leggi anche: Elezioni Salerno 2026: chi vince in tempo reale, risultati e spoglio delle Comunali. De Luca tornerà sindaco?

Argomenti più discussi: Senigallia, Loreto, Maiolati Spontini e Cerreto d'Esi al voto, ecco i fac simile delle schede elettorali; Elezioni amministrative nell’Anconetano: oltre 61.500 al voto per quattro Comuni; Affluenza a Macerata 43,76%, Fermo 45%, San Benedetto 44,17% e Senigallia 45,82%: i dati in diretta delle elezioni comunali 2026 nelle Marche; Elezioni Comunali 2026 urne aperte | si vota a Senigallia Loreto Cerreto d’Esi e Maiolati Spontini | LA DIRETTA.

loreto maiolati e cerretoSenigallia, Loreto, Maiolati Spontini e Cerreto d'Esi al voto, ecco i fac simile delle schede elettoraliNella città dalla spiaggia di velluto il posto più ambito, vale a dire quello in alto a sinistra, è andato per sorteggio al sindaco uscente Massimo Olivetti. Sotto di lui Dario Romano. Chiude Massimo ... anconatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web