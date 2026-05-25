Domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali in quattordici piccoli comuni della provincia di Bergamo, tutti con meno di diecimila abitanti. Le urne sono state aperte dalle 7 alle 23 nella prima giornata e dalle 7 alle 15 nel secondo giorno. I cittadini sono stati chiamati a scegliere i nuovi sindaci e le rispettive giunte comunali.

Bergamo, 25 maggio 2026 – In provincia di Bergamo quattordici Comuni – tutti sotto i diecimila abitanti – sono andati al voto per le elezioni amministrative, domenica 24 maggio (dalle 7 alle 23) e oggi, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. In tutta la Lombardia urne aperte in 93 Comuni, di cui due città capoluogo: Lecco e Mantova. Ecco quali sono i Comuni che si sono recati alle urne per scegliere un nuovo sindaco e tutti i risultati: Almè; Borgo di Terzo; Cene; Cividate al Piano; Clusone; Colere; Fuipiano Valle Imagna; Gazzaniga; Mezzoldo; Oneta; Parzanica; Solto Collina; Sorisole; Valleve. In tre casi – Mezzoldo, Valleve e Fuipiano Valle Imagna – il nuovo primo cittadino è già praticamente deciso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni comunali 2026 in provincia di Bergamo, i risultati e i sindaci eletti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DIREZIONE CENE GAIA ANSELMI SINDACO PRESENTAZIONE LISTA

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Elezioni comunali 2026 in Lombardia, i risultati e i sindaci eletti

Elezioni in provincia di Bergamo. Sindaci «virtualmente» eletti a Mezzoldo, Valleve e Fuipiano Valle ImagnaA Mezzoldo, Valleve e Fuipiano Valle Imagna, i sindaci sono stati eletti con un solo candidato per ciascun comune, che ha superato il quorum del 40%.

Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026, 661 i comuni al voto nelle regioni a statuto ordinario; Amministrative 2026 - 93 i Comuni lombardi al voto; Elezioni 24-25 maggio 2026 - Informazioni e aggiornamenti; Elezioni Amministrative Comunali 24 e 25 maggio 2026.

Toscana, elezioni Comunali 2026 | Affluenza in leggero calo. L'appello di Giani: Scegliere il sindaco è importante, andate a votare x.com

Elezioni comunali, i risultati in diretta: affluenza si ferma al 46,3%, exit poll e proiezioni dopo le 15I risultati delle elezioni comunali 2026 in diretta: seggi aperti anche oggi dalle 7 alle 15 in circa 750 comuni ... fanpage.it

Le elezioni amministrative del 2026 sono ormai alle porte: con la guida elaborata da ANCI, prende forma il quadro operativo che accompagnerà Comuni, candidati, segretari comunali e uffici elettorali verso il voto del 24 e 25 maggio, con eventuali ballottaggi f reddit

Elezioni comunali 2026, urne aperte fino alle 15: affluenza in calo al 46,3%Oltre 6,6 milioni di italiani coinvolti nelle elezioni comunali 2026 per il rinnovo di sindaci e consigli comunali: attenzione puntata sui 18 capoluoghi al voto e sull’affluenza, in calo rispetto alla ... notizie.it