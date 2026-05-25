Tutor notturni illuminazione potenziata più bus e navette a prezzi popolari | il piano Notte del Campidoglio

Il Campidoglio ha annunciato il rilancio del piano Notte, con l’illuminazione potenziata, più bus e navette a prezzi accessibili. È stato riaperto l’Hub centrale nell’ex Sala situazioni Giubileo, in Piazza da Verrazzano, che coordinerà i nuovi dislocamenti di polizia e i tutor notturni. La misura mira a migliorare la sicurezza e la mobilità notturna nella zona.

Rinasce l'Hub centrale nell’ex Sala situazioni Giubileo, in Piazza da Verrazzano, che coordinerà nuovi dislocamenti di polizia e i cosiddetti tutor della notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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