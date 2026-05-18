America’s Cup a Cagliari | navette elettriche e bus fino alle 3 di notte

A Cagliari, in occasione dell’America’s Cup, i trasporti pubblici saranno rafforzati con navette elettriche e autobus funzionanti fino alle 3 del mattino. Circa 25.000 spettatori potranno muoversi tra il porto e le aree vicine grazie a percorsi dedicati, con le navette che seguiranno tratte specifiche durante le competizioni notturne. Le corse saranno programmate per garantire collegamenti continui e supportare gli spostamenti di chi assiste alle regate.

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? Punti chiave Come si sposteranno i 25mila spettatori tra il porto e le zone costiere?. Quali percorsi seguiranno le navette elettriche durante le corse notturne?. Dove si troveranno i punti informativi per ricevere assistenza sui trasporti?. Come influenzerà questo test la mobilità estiva verso le spiagge?.? In Breve Servizio notturno fino alle 3 di notte il 21, 22 e 24 maggio.. Tre navette elettriche da 140 passeggeri collegheranno Race Village e Fan Zone.. Potenziamento linea 11 con bus da 45 posti verso Sant'Elia e Calamosca.. Regione Sardegna finanzia 2.500 chilometri di percorsi per l'evento con il Ctm.. Dal 21 al 24 maggio, circa 25mila tra turisti e appassionati di vela approderanno a Cagliari per seguire la regata preliminare della 38a Louis Vuitton America’s Cup. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - America’s Cup a Cagliari: navette elettriche e bus fino alle 3 di notte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Americas Cup: cosa succede a Cagliari e Auckland Sullo stesso argomento Antipasto di America’s Cup. Cagliari aspetta i big del ventoSarà il vento del golfo di Cagliari a soffiare per primo sull’America’s Cup 2027. America’s Cup: il Golfo di Cagliari blindato per la sicurezza in mare? Punti chiave Dove si trovano esattamente le zone vietate ai diportisti? Quali sono i colori che indicano le aree di navigazione consentite? Perché... #Cagliari #AmericasCup, l’inaugurazione al Bastione con il tenore Francesco Demuro x.com America's Cup, a Cagliari servizio speciale del Ctm dal 21 al 24 maggioSono attese circa 25mila persone a Cagliari da 21 al 24 maggio, tra turisti e appassionati, in occasione della regata preliminare della 38/a Louis Vuitton America's Cup di vela, dal 21 al 24 maggio. ( ... ansa.it America’s Cup, Regate preliminari Sardegna 2026: programma, orari, tv, streamingEntra nel vivo il countdown in vista delle prime regate preliminari di America's Cup, che si terranno questo weekend in Sardegna. Da venerdì 22 a domenica ... oasport.it