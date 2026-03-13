A Passignano sul Trasimeno, la rete di illuminazione pubblica è stata rafforzata per migliorare la sicurezza urbana e l’aspetto del paese. L’intervento ha riguardato l’installazione di nuove luci in diverse zone, con l’obiettivo di rendere gli spazi più visibili e sicuri durante le ore serali. La modifica interessa principalmente le aree centrali e i punti di maggiore frequentazione pubblica.

SUL TRASIMENO Sicurezza urbana e decoro passano per il potenziamento della rete di illuminazione pubblica a Passignano sul Trasimeno. Il sindaco Sandro Pasquali ha annunciato il completamento degli interventi in Piazzale Michelangeli e l’imminente estensione del piano a Piazzale Acton, due aree di sosta strategiche che cambiano volto grazie alla tecnologia Led. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è duplice: migliorare la vivibilità degli spazi pubblici e scoraggiare attività illecite attraverso una maggiore visibilità. "Sicurezza e illuminazione rappresentano un binomio importante per la nostra città", ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come i nuovi impianti permetteranno di vivere le piazze in modo diverso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Passignano più sicura. Potenziata la rete di illuminazione pubblica

