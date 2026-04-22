Il 22 aprile si celebra la Giornata mondiale della Terra, coinvolgendo oltre un miliardo di persone in 192 Paesi. Quest'anno, molte aziende e organizzazioni si sono impegnate in iniziative per proteggere l'ambiente, tra cui progetti che spaziano dai ghiacciai alle tecnologie agrivoltaiche. Tra queste, un'importante azienda italiana ha annunciato interventi specifici per la tutela della biodiversità e la sostenibilità ambientale.

Oltre un miliardo di persone coinvolte in 192 Paesi: la Giornata mondiale della Terra, che si celebra oggi mercoledì 22 aprile, si conferma il più grande evento di partecipazione civica del pianeta. Un appuntamento globale che mette al centro ambiente, sostenibilità e futuro, e che vede protagoniste anche le grandi aziende impegnate nella transizione energetica. Tra queste, Enel si distingue per una strategia che integra innovazione e tutela della biodiversità. Dai sensori per l’apicoltura allo studio dei ghiacciai, passando per la riqualificazione di ex aree industriali: il gruppo guidato da Flavio Cattaneo porta avanti in Italia una serie di progetti concreti per proteggere ecosistemi e specie a rischio, trasformando la transizione energetica in una leva ambientale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giornata della Terra 2026, Enel in prima linea: dai ghiacciai all’agrivoltaico, così si tutela la biodiversità

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