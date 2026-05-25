Tushe che peccato Promozione svanita
La Tushe Prato ha perso la semifinale degli spareggi contro il Conversano, una partita che avrebbe garantito la promozione nella massima serie. La squadra ha subito una sconfitta che mette fine al sogno di tornare in categoria superiore. La sfida si è conclusa con il risultato che ha eliminato le speranze della formazione toscana di salire di livello.
Svanisce il sogno del ritorno nella massima serie per la Tushe Prato, sconfitta nella semifinale degli spareggi (in realtà una vera e propria finale) che valeva la promozione dal Conversano. E’ finita 32-26 per la squadra pugliese, che dunque nella prossima stagione giocherà nella serie A1 di pallamano femminile insieme al Trapani, vincitore dell’altra semifinale ai danni del Città del Redentore Nuoro (30-20). Ad ogni buon conto, l’avventura delle giovani pratesi, allenate da Valentina Megli, può essere definita ugualmente positiva, dal momento che dopo il primo posto ottenuto in regular season, nella Finals di Chieti sono riuscite a superare in testa alla classifica il proprio girone eliminatorio, grazie al successo ottenuto nella terza giornata ai danni dello stesso Città del Redentore, battuto 28-22. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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