tushe che peccato promozione svanita

Notizia in breve

La Tushe Prato ha perso la semifinale degli spareggi contro il Conversano, una partita che avrebbe garantito la promozione nella massima serie. La squadra ha subito una sconfitta che mette fine al sogno di tornare in categoria superiore. La sfida si è conclusa con il risultato che ha eliminato le speranze della formazione toscana di salire di livello.