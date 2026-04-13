Moviola Como Inter Bergonzi | Peccato che Aureliano non si accorga che Bonny non commetta nessun tipo di fallo

Durante la trasmissione La Nuova DS, Mauro Bergonzi ha commentato un episodio della partita tra Como e Inter, sottolineando che Aureliano non si è reso conto che Bonny non ha commesso fallo. L’arbitro non ha segnalato l’intervento come irregolare, anche se ci sono state discussioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori. La decisione ha suscitato diverse reazioni tra tifosi e analisti.

di Stefano Cori Moviola Como Inter, Mauro Bergonzi durante La Nuova DS analizza l’episodio che tanto sta facendo discutere. Ininfluente ai fini del risultato, ma un episodio che fa tanto discutere! Il contatto tra Bonny e Nico Paz viene giudicato così da Mauro Bergonzi. Queste le sue dichiarazioni: NON E’ MAI RIGORE – «Intervento di Bonny su Nico Paz, Massa fischia un po’ in ritardo e assegna un calcio di punizione per il Como e ammonisce il giocatore dell’Inter. Il Var Aureliano interviene per dire al direttore che si è sbagliato perché Bonny commette fallo all’interno dell’rea di rigore. Peccato che Aureliano non si accorga che Bonny non commetta nessun tipo di fallo sul giocatore del Cmo.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Como Inter, Bergonzi: «Peccato che Aureliano non si accorga che Bonny non commetta nessun tipo di fallo» Leggi anche: Como-Inter, fallo di Bonny su Nico Paz: giusto rigore per Fabregas? Leggi anche: Inter, che fatica senza Lautaro e Bonny: il miglior attacco d'Italia a Como si è inceppato