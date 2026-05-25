Una turista di 33 anni è rimasta uccisa in India durante una visita a un campo di elefanti. La donna è stata coinvolta in uno scontro tra due elefanti in cattività. La scena si è svolta in uno dei parchi turistici più frequentati del sud del paese. La notizia ha riacceso il dibattito sul turismo con animali e sulla sicurezza delle visite in questi ambienti.

La donna di 33 anni è rimasta coinvolta nello scontro tra due elefanti in cattività in India. Doveva essere un’esperienza a contatto con gli elefanti in uno dei campi turistici più conosciuti del sud dell’India. Si è trasformata invece in una tragedia che oggi riapre il dibattito sulla sicurezza delle attività con animali selvatici in cattività. Una turista di 33 anni è morta dopo essere rimasta coinvolta nello scontro tra due elefanti all’interno del Dubare Elephant Camp, nel distretto di Kodagu, nello stato indiano del Karnataka. Nelle ore successive è arrivata un’altra notizia che ha riportato ancora di più l’attenzione sul caso: è morto anche uno degli elefanti coinvolti nell’incidente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Turista muore durante una visita al campo degli elefanti, poi arriva la notizia che riaccende il dibattito sul turismo con animali

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Tragedias exponen fallas en protocolos de emergencia usados por agencias de turismo - Séptimo Día

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