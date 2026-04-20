A Salerno, il dibattito sui circhi con animali si riaccende dopo anni di inattività. Lo scorso sabato si è svolto un presidio in via Allende, portando nuovamente all’attenzione della città la questione della presenza di spettacoli circensi che coinvolgono animali in cattività. La discussione sulla presenza di questi spettacoli in città è tornata a essere al centro dell’attenzione pubblica.

La città di Salerno si trova nuovamente di fronte alla controversia legata alla presenza di spettacoli circensi che coinvolgono animali in cattività, un tema che ha riacceso il dibattito locale dopo l’ultimo presidio avvenuto sabato scorso in via Allende. Nadia Bassano, esponente del Movimento 5 Stelle e sostenitrice della candidatura di Franco Massimo Lanocita alla guida della giunta comunale, ha espresso un forte dissenso verso la riapertura di queste strutture, definendo la situazione come uno spettacolo estremamente triste. Un decennio di stallo tra programmi politici e realtà amministrative. Le radici della questione attuale affondano in una cronologia che attraversa oltre quindici anni di gestione politica salernitana, segnata da promesse non mantenute e normative rimaste lettera morta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, circhi con animali: riaccende il dibattito dopo anni di stallo

Notizie correlate

Il Consiglio comunale di Genova sollecita il Governo sullo stop agli animali nei circhi. Ma perché i Comuni non possono vietarli?Spesso ci si chiede perché i Comuni non intervengono per fermare i circhi che usano ancora gli animali negli spettacoli.

Leonessa in gabbia aggredisce una bimba di 10 anni in Cina: si riaccende la questione sul business degli animali selvaticiAllo Zhongshan Park Zoo nella città di Shantou, nella provincia di Guangdong in Cina una leonessa ha afferrato una bimba durante una sessione...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Stop al circo con animali: la manifestazione degli attivisti a Salerno; A Salerno attivisti contro l’utilizzo di animali nei circhi. E’ violenza resa spettacolo; Elezioni comunali a Salerno, Lanocita e Pecoraro tirano la volata a Forte e Bassano; Elezioni a Salerno, Fico taglia corto su De Luca: Non si è fatto l'accordo, non c’è niente da dire.

A Salerno attivisti contro l’utilizzo di animali nei circhi. E’ violenza resa spettacoloIl circo con animali non è arte: è dominio e violenza resa spettacolo – hanno dichiarato durante il presidio -. La sofferenza comincia dalle gabbie, dove animali nati per essere liberi vengono ... ondanews.it

Salerno Animal Save e Napoli Animal Save contro l’utilizzo di animali non umani nei circhiSi è svolta , sabato 18 aprile, a Salerno, la protesta pacifica organizzata da Salerno Animal Save e Napoli Animal Save contro l’utilizzo di animali non umani ... napolivillage.com

Confindustria Salerno presenta il “Catalogo formativo 2026” "20 enti di formazione associati coinvolti" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #confindustriasalerno #catalogoformatico #iannece #Saggese #Cronaca #confindustria #salerno #presenta - facebook.com facebook

. @paolomieli: "Leggo sul Corriere che Salerno diventerà la "capitale dei cacicchi". Michele Emiliano rientrerà in servizio per tornare a fare il giudice proprio a Salerno, li dove De Luca sarà rieletto presto sindaco. La città dei cacicchi del PD" x.com