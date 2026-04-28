Il miliardario americano Ernie Dosio muore durante la caccia al trofeo in Gabon | travolto da una mandria di elefanti

Un uomo d’affari americano, noto per le sue attività nel settore privato, è deceduto durante una battuta di caccia in Gabon. La sua morte è avvenuta mentre si trovava nel parco naturale del paese, coinvolto in una sessione di caccia al trofeo. Secondo le fonti, l’uomo è stato travolto da una mandria di elefanti, evento che ha provocato il decesso sul posto. La notizia ha suscitato attenzione internazionale.

Ernie Dosio, facoltoso imprenditore californiano, è morto durante una battuta di caccia al trofeo in Gabon, una passione molto in voga tra i più ricchi. I tour operator organizzano veri e propri viaggi specializzati verso l'Africa proprio al fine di uccidere specie selvatiche come ippopotami e leoni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Insegue un’antilope, si imbatte in un branco di elefanti: milionario statunitense muore travolto durante una spedizione di caccia in GabonC’è una linea sottile tra il controllo e l’imprevedibile, tra l’uomo che osserva la natura e quello che prova a dominarla. Tragedia in Gabon: il milionario Dosio ucciso da un branco di elefanti? Cosa sapere Ernie Dosio ucciso da un branco di cinque elefanti nella foresta Lope-Okanda in Gabon. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ernie Dosio va per sparare a delle antilopi ma muore calpestato da cinque elefanti; Miliardario a caccia di trofei muore schiacciato da 5 elefanti: Voleva la testa di un’antilope dal dorso giallo; La caccia è m.... Ma io gli animali li mangio. Lite Tozzi-Burioni dopo la morte di un cacciatore; Tozzi-Burioni, lite sulla caccia dopo la morte del cacciatore travolto dagli elefanti. Il miliardario americano Ernie Dosio muore durante la caccia al trofeo in Gabon: travolto da una mandria di elefantiErnie Dosio, facoltoso imprenditore californiano, è morto durante una battuta di caccia al trofeo in Gabon, una passione molto in voga tra i più ricchi ... fanpage.it Miliardario a caccia di trofei muore schiacciato da 5 elefanti: Voleva la testa di un’antilope dal dorso gialloIl cacciatore californiano Ernie Dosio, 75 anni, è morto nella foresta africana durante una battuta da 30.000 sterline. Nella sua abitazione aveva sale private con centinaia di esemplari imbalsamati ... quotidiano.net Ernie Dosio, 75 anni, imprenditore vitivinicolo californiano e appassionato di caccia grossa, è morto durante una spedizione in Africa facebook