A Vinitaly Tourism 2026, The Wine Net presenta uno stand condiviso dedicato al vino cooperativo e ai territori di provenienza. La partecipazione segue le precedenti a Wine Paris e Prowein, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del settore. L’evento si svolge a Verona, coinvolgendo diverse realtà del vino che si confrontano sul mercato internazionale.

VERONA – Dopo la partecipazione a Wine Paris e Prowein, The Wine Net, la Rete tra le eccellenze cooperative italiane, approda a Vinitaly aderendo al progetto di Vinitaly Tourism, per valorizzare, oltre alla qualità dei propri prodotti, la forza attrattiva dei suoi territori e la ricchezza dei suoi percorsi esperienziali. Ciascuna cooperativa sarà presente al Vinitaly con un proprio spazio espositivo, ma la rete avrà anche uno stand comune, l’11B all’interno dell’area Vinitaly Tourism, nella Galleria tra i padiglioni 2 e 3. L’appuntamento più prestigioso e strategico del vino italiano dedica uno spazio specifico al turismo del vino, riconoscendolo come leva strategica per lo sviluppo del settore; un’area centrale e strutturata, pensata per ospitare operatori, incontri B2B e momenti di confronto tra mondo del vino e turismo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - The Wine Net a Vinitaly Tourism 2026 con uno stand condiviso: il vino cooperativo si racconta attraverso i suoi territori

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