Vinitaly 2026 Wine Sea and Tourism | Napoli porta a Verona il suo format

A Verona si svolge il Vinitaly 2026, evento dedicato al mondo del vino. Tra le iniziative, la città di Napoli presenta il suo format intitolato “Wine, Sea and Tourism”. Napoli mette in mostra i propri vini e le sue “Vigne Urbane”, un primato europeo. L’obiettivo è promuovere nuovi percorsi di valorizzazione legati al territorio e al turismo enogastronomico. La partecipazione si inserisce in un contesto internazionale di promozione del settore vinicolo.

“Napoli porta al Vinitaly i suoi primati e l’eccellenza nei suoi vini. La città è la prima in Europa per numero di “Vigne Urbane” e questo ci spinge a immaginare nuovi percorsi di valorizzazione. Allo stesso tempo, le cantine dell’area vesuviana, quelle dei Campi Flegrei, ma l’intero comprato, hanno compreso che non si può immaginare di competere sulla quantità, per estensione dei nostri vigneti. Dunque puntiamo decisamente alla qualità, che negli ultimi anni è aumentata esponenzialmente”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, dando il via alle attività nell’ambito di Vinitaly 2026. “Wine, Sea and Tourism” è il format portato a Verona e che animerà lo stan fino al 15 aprile.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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