Turismo internazionale Riccione punta sulla Polonia con i nuovi collegamenti aerei

La "Perla Verde" si conferma una delle mete predilette dal turismo internazionale e punta con decisione sul mercato polacco, oggi in forte espansione sempre più vicino grazie ai nuovi collegamenti aerei. Una iniziativa che rientra nel progetto di promozione coordinato da Apt Servizi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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