Turismo internazionale Riccione punta sulla Polonia con i nuovi collegamenti aerei
Riccione rafforza il suo appeal internazionale con l’attivazione di nuovi voli dalla Polonia. La località balneare si conferma tra le mete preferite da turisti stranieri, puntando sulla crescente presenza di passeggeri polacchi grazie ai collegamenti aerei recentemente avviati. La strategia mira a incrementare gli arrivi dall’estero, rafforzando la presenza di visitatori provenienti dal mercato polacco.
La "Perla Verde" si conferma una delle mete predilette dal turismo internazionale e punta con decisione sul mercato polacco, oggi in forte espansione sempre più vicino grazie ai nuovi collegamenti aerei. Una iniziativa che rientra nel progetto di promozione coordinato da Apt Servizi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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