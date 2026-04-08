A Carmignano sono stati annunciati interventi infrastrutturali e lavori di manutenzione che interesseranno diverse frazioni, tra cui Seano e Comeana. Il Comune ha avviato un piano di interventi che prevede nuovi collegamenti e investimenti specifici per migliorare la viabilità locale. Gli interventi sono stati programmati per essere realizzati nel corso di questo mese di aprile.

Il Comune di Carmignano avvia in questo aprile un piano massiccio di interventi infrastrutturali e manutenzioni che coinvolge Seano, Comeana e diverse frazioni del territorio. I lavori spaziano dal rifacimento stradale alla messa in sicurezza dei cimiteri, con investimenti mirati a migliorare la viabilità locale e i servizi idrici. A Seano l’attenzione è concentrata sulla creazione di un nuovo collegamento tra via Gramsci e via Buozzi. L’opera, che richiede uno stanziamento di 165 mila euro, è stata presentata dal primo cittadino Edoardo Prestanti insieme a Stefano Venturi, responsabile delle Opere pubbliche. Questo specifico intervento non è isolato, ma rappresenta il primo passo di una strategia più vasta per decongestionare il traffico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carmignano punta sulla viabilità: nuovi collegamenti e investimenti

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