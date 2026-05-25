Il 24 maggio 2026, centinaia di agenti in assetto antisommossa sono entrati nella sede del Partito Popolare Repubblicano ad Ankara. La polizia ha usato gas lacrimogeni per respingere un esponente del partito, Özgür Özel. Durante l’operazione, sono stati registrati scontri tra forze dell’ordine e manifestanti presenti nei pressi dell’edificio. Nessuna informazione su eventuali feriti o arresti.

Centinaia di agenti in assetto antisommossa hanno fatto irruzione nella sede ad Ankara del Partito Popolare Repubblicano il 24 maggio 2026, usando gas lacrimogeni per allontanare Özgür Özel. L’operazione della polizia segue una decisione giudiziaria che ha rimosso la leadership del principale movimento d’opposizione turco, scatenando scontri tra i sostenitori del leader destituito e quelli dell’ex presidente Kemal Kiliçdaroglu. Scontri ad Ankara per lo sgombero della sede del CHP. La tensione a Ankara è esplosa nel pomeriggio dopo che le forze dell’ordine, dotate di caschi e scudi, sono entrate con la forza nell’edificio del Partito Popolare Repubblicano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Turchia, scontri e gas ad Ankara: la polizia irrompe nel CHP

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