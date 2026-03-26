Turchia la denuncia di Ankara | Nostra petroliera attaccata nel Mar Nero

Una petroliera turca è stata colpita al largo della costa nel Mar Nero. L’incidente è stato comunicato dall’autorità di Ankara, che ha confermato l’attacco alla nave. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui responsabili dell’episodio. La petroliera si trovava nella zona al momento dell’incidente, senza riferimenti a feriti o danni maggiori.

(Adnkronos) – Petroliera turca Altura attaccata al largo della costa turca del Mar Nero. La conferma arriva dal ministro turco dei Trasporti e delle Infrastrutture, Abdülkadir Uralo?lu, il quale – intervenendo su 24TV – ha osservato che l'attacco è stato probabilmente effettuato da un'imbarcazione senza equipaggio. "La petroliera appartiene a una compagnia turca. Un'esplosione si. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati La Turchia denuncia: "Petroliera attaccata nel Mar Nero"Una petroliera gestita da una compagnia turca è stata attaccata questa mattina nel Mar Nero , probabilmente da un veicolo di superficie senza... Turchia, petroliera attaccata nel Mar Nero(Adnkronos) – Petroliera turca Altura attaccata al largo della costa turca del Mar Nero. Contenuti e approfondimenti su Mar Nero Argomenti discussi: La guerra del gas, bombe sul più grande giacimento iraniano e sul maxi gasdotto in Qatar. Turchia, la denuncia di Ankara: Nostra petroliera attaccata nel Mar Nero(Adnkronos) - Petroliera turca Altura attaccata al largo della costa turca del Mar Nero. La conferma arriva dal ministro turco dei Trasporti e delle Infrastrutture, Abdülkadir Uralo?lu, il quale - int ... msn.com La Turchia denuncia: Petroliera attaccata nel Mar NeroUna petroliera gestita da una compagnia turca è stata attaccata questa mattina nel Mar Nero, probabilmente da un veicolo di superficie senza equipaggio, ha detto il ministro dei trasporti turco Abdulk ... msn.com