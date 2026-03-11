Conegliano magistrale in Turchia | Ankara strapazzato in Champions League Final Four più vicina

Conegliano ha vinto l’incontro contro lo Zeren Spor Ankara nei quarti di finale della Champions League, con un punteggio che ha lasciato poco spazio alle speranze turche. La squadra italiana ha dominato l’incontro, portandosi avanti nel punteggio e mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione alle Final Four. La partita si è svolta in Turchia, con l’andata dei quarti di finale conclusa da Conegliano.

Le Campionesse d’Europa avranno bisogno di conquistare due set in occasione della sfida di ritorno in programma settimana prossima al PalaVerde di Treviso, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. Le ragazze di coach Daniele Santarelli sono semplicemente state più forti e incisive del sestetto anatolico, terza forza della Sultanlar Ligi e già battuta nei due incontri della fase a gironi (sudatissima rimonta al tie-break tra le mura amiche e secco 3-0 in trasferta). Prestazione brillante da parte dell’opposto Isabelle Haak (16 punti, 2 ace, 33% in attacco) e delle schiacciatrici Zhu Ting (16 punti, 4 muri, 41% in fase offensiva e in ricezione) e Fatoumatta Sillah (14 punti, 58% in attacco) sotto la regia di Joanna Wolosz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Conegliano magistrale in Turchia: Ankara strapazzato in Champions League, Final Four più vicina Articoli correlati Conegliano mostra i muscoli in Turchia! Strapazzato lo Zeren di Malinov, si vola ai quarti di Champions LeagueConegliano ha travolto lo Zeren Spor Ankara con un perentorio 3-0 (25-21; 25-18; 25-21) nel big match che ha animato la quinta giornata della fase a... Leggi anche: LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta infuocata in Turchia Tutti gli aggiornamenti su Champions League Zeren Spor Ankara-Conegliano oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa A. Carraro Prosecco Doc Conegliano torna in Turchia per iniziare il doppio confronto dei quarti di finale di Champions League femminile contro lo Zeren ... oasport.it LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: andata infuocata in TurchiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-FENERBAHCE ISTANBUL DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DI ... oasport.it