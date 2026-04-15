Vinitaly 2026 Tarquinia protagonista con il DiVino Etrusco

A Verona, il 14 aprile, si è tenuto un evento dedicato al vino all’interno dello spazio della Regione Lazio, in occasione di Vinitaly 2026. Tra le iniziative presenti, il panel di presentazione del DiVino Etrusco ha coinvolto rappresentanti di Tarquinia. La città si distingue come protagonista di questa edizione, che si svolge dal 14 al 17 aprile, attirando professionisti e appassionati provenienti da diversi paesi.

Tarquinia, 15 aprile 2026 – Tarquinia protagonista al Vinitaly 2026, il più importante appuntamento internazionale dedicato al mondo del vino, con un panel di presentazione del DiVino Etrusco che si è svolto il 14 aprile, a Verona, all’interno dello spazio della Regione Lazio. All’incontro hanno partecipato il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti, il presidente della Commissione Agricoltura della Regione Lazio Giulio Menegali Zelli Iacobuzi, il consigliere regionale Daniele Sabatini e l’enogastronomo Carlo Zucchetti, figura di riferimento della rassegna enogastronomica. “Essere presenti al Vinitaly con il DiVino Etrusco significa portare Tarquinia in un contesto internazionale di grande prestigio, valorizzando il lavoro delle nostre cantine e la qualità delle produzioni locali – evidenzia il sindaco Francesco Sposetti -.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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