Cammino del Lago Turano trekking gratuito

Sabato 16 maggio si terrà il secondo evento di presentazione del Cammino del Lago del Turano, un nuovo percorso a anello che collega 12 borghi lungo le sponde del lago. Il trekking è gratuito e si svolge lungo sentieri panoramici, antiche vie di collegamento e paesaggi dell’Alta Sabina. L’itinerario offre l’opportunità di esplorare i paesaggi più suggestivi della zona, con partenza e arrivo presso uno dei borghi lungo il percorso.

Sabato 16 maggio, secondo evento di presentazione del nuovo Cammino del Lago del Turano, un nuovo itinerario ad anello che collega 12 borghi affacciati sul lago attraverso sentieri panoramici, antiche vie di collegamento e paesaggi tra i più suggestivi dell’Alta Sabina.Questa escursione fa parte.🔗 Leggi su Romatoday.it

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