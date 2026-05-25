tunnel servono progetti intermedi

Un esperto ha commentato la realizzazione di un progetto di tunnel, suggerendo che siano necessari interventi intermedi prima di completare l’opera. Ha espresso dubbi sulla possibilità che il progetto venga effettivamente realizzato, considerando il breve arco di tempo che manca alle prossime elezioni per la sua conclusione. La dichiarazione mette in discussione la fattibilità di portare avanti l’attuale proposta senza interventi di passaggio.

"Mi permetto di dubitare sulla effettiva realizzazione dell’opera, presentata a un anno dalle elezioni". Così Annamaria Cesari, consigliera del quartiere Porto-Saragozza di Forza Italia sulla galleria di 2,5 chilometri che collegherà Ravone e Reno. È il ’tubone’ in grado di intercettare e deviare le piene del Ravone – ma anche del rio Meloncello – fino al Reno, sgravando la portata d’acqua del torrente che attraversa la città. "Il prof Bloschl ha affermato che nel mondo un simile progetto tra studio e realizzazione impiega 3 anni circa; Il Comune ne ipotizza 12. Quindi, un’opera messa in cantiere con tale prospettiva temporale (12 anni) ci impone nel frattempo di adottare immediate altre soluzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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