Oggi si celebra la Giornata internazionale dell’infermiere, istituita nel 1992, con un focus sulle proposte avanzate dall’Ordine delle professioni infermieristiche. In una regione particolare, si evidenzia la carenza di personale infermieristico e la richiesta di nuovi progetti per migliorare la situazione. La giornata si svolge in un contesto in cui si discute anche delle sfide legate alle risorse e alle esigenze del settore sanitario.

Grosseto, 12 maggio 2026 – Si celebra oggi la Giornata internazionale dell’infermiere, ricorrenza istituita nel 1992. “Una ricorrenza che celebriamo ogni anno – spiega Luca Grechi, presidente di Opi Grosseto – e che è diventata anche un’occasione per riflettere sulla professione assistendo anche a una forte carenza di professionisti rispetto ai bisogni della sanità nazionale e a diffuse manifestazioni di scontento legate alle condizioni professionali”. Secondo i dati diffusi dalla Corte dei Conti, ad esempio, nel 2025 si sono registrate 800 dimissioni anticipate da parte dei professionisti e la carenza di infermieri è stimata attorno a 5mila unità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le proposte dell’Opi: “Pochi infermieri, servono progetti”

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Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment

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