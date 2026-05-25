Fino a ora, non esiste un Registro tumori aggiornato in Campania. Roberto Fico ha annunciato un piano che prevede la trasparenza sui dati e un accordo sulle bonifiche. Durante la campagna elettorale, aveva sottolineato la necessità di un sistema di monitoraggio più efficace. Il suo obiettivo è rendere disponibili informazioni precise sui casi di tumore nella regione. Nessuna data ufficiale è stata ancora comunicata per l'implementazione del registro.

«È chiaro che dobbiamo avere un Registro tumori aggiornato», aveva chiarito, più volte, Roberto Fico in campagna elettorale. Perché, spiegava «servono dati attendibili per lavorare». E sulla Terra dei fuochi «bisogna rimetterla di nuovo al centro del programma politico, perché credo che negli ultimi anni sia stata un po’ abbandonata». Operazione di piena trasparenza resa pubblica, l’altro giorno, con la pubblicazione dei dati aggiornati su tutte le patologie. Dopo che per anni, il più delle volte, i numeri delle Asl mai venivano resi pubblici o lo erano con grandissimo ritardo. Ora l’inversione di rotta con il nuovo corso di palazzo Santa Lucia che mette a disposizione numeri aggiornati: «Solo attraverso dati certi è - ha spiegato Fico l’algtro giorno - possibile intervenire». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Tumori in Campania, il piano di Fico: «Trasparenza sui dati e patto sulle bonifiche»

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