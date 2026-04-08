Dopo quasi cinque mesi dalla sua nomina come presidente della Regione Campania, Roberto Fico si trova al centro di accuse riguardanti la trasparenza nella gestione degli appalti pubblici. Le contestazioni si concentrano sulla mancanza di chiarezza nelle procedure e sui contratti milionari stipulati, in un momento in cui si discute anche di possibili ombre legate a determinate figure politiche. Le polemiche si inseriscono nel quadro di un’attenzione crescente sui metodi di affidamento delle commesse pubbliche.

Roberto Fico, dopo quasi cinque mesi dalla guida della Regione Campania, affronta accuse di scarsa trasparenza nella gestione del trasporto pubblico, nonostante le promesse elettorali di rottura con l’eredità di Vincenzo De Luca. Il quadro che emerge oggi, mercoledì 8 aprile 2026, descrive una realtà amministrativa a Palazzo Santa Lucia dove la discontinuità politica sembra essere svanita. L’attenzione si concentra su appalti milionari e nomine che richiamano le vecchie dinamiche di potere regionali. Mentre l’assessore ai trasporti appare più concentrato sulla propria futura candidatura parlamentare, il coordinamento tecnico resta nelle mani di chi ha gestito il settore per conto di De Luca, confermato infatti nel ruolo di presidente della Commissione regionale Trasporti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campania: appalti milionari e ombre su Fico, addio alla trasparenza?

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