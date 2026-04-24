Liste d’attesa Sumai Assoprof | Trasparenza utile ma senza specialisti ambulatoriali il sistema resta fermo In Campania rischio effetto vetrina sui dati

Da maggio, il portale Agenas riceverà i dati sulle liste d’attesa, un passo importante per la trasparenza nel Sistema sanitario nazionale. Tuttavia, senza la presenza di specialisti ambulatoriali, il funzionamento del sistema potrebbe rimanere invariato. In alcune regioni, si segnala il rischio che l’esposizione dei dati diventi più un’immagine superficiale che uno strumento concreto di miglioramento.

La pubblicazione dei dati sulle liste d’attesa prevista da maggio sul portale Agenas rappresenta un passaggio importante per la trasparenza del Servizio sanitario nazionale, ma rischia di trasformarsi in una fotografia impietosa se non sarà accompagnata da un investimento strutturale sulla.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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