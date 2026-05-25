Tumore al seno ogni anno 60 mila diagnosi Buone risposte dalla prevenzione

Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 60 mila casi di tumore al seno, che è la neoplasia più comune tra le donne. La prevenzione ha mostrato risultati positivi, contribuendo a migliorare le risposte terapeutiche.

ROMA (ITALPRESS) – Il tumore del seno rappresenta oggi la neoplasia più frequente nella popolazione femminile in Italia e nel mondo. In Italia, secondo Aiom e Aertum, ogni anno si registrano circa 55mila-60mila nuove diagnosi di tumore della mammella: l’incidenza aumenta con l’età, ma in realtà questo tumore riguarda anche una quota significativa di donne più giovani; circa un caso su quattro viene infatti diagnosticato prima dei cinquant’anni. A livello globale i dati della World Health Organization e della International Agency for Research on Cancer parlano di oltre 2,3 milioni di nuovi casi ogni anno: l’incidenza è più elevata nei paesi... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Tumore al seno: dove si diffondono le metastasi

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