Trump | Se non ci sarà accordo con l' Iran i combattimenti riprenderanno – Il video

Il 17 aprile 2026, in una dichiarazione pubblica, un rappresentante ha affermato che in assenza di un accordo con l’Iran, i combattimenti riprenderanno. La dichiarazione è stata rilasciata a Washington e riportata da un’agenzia di stampa. Il discorso si concentra sulla possibilità di un ritorno alle ostilità qualora non si trovi un’intesa tra le parti coinvolte. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla situazione o sui negoziati in corso.

(Agenzia Vista) Washington, 17 aprile 2026 "Direi che se non c’è un accordo, i combattimenti riprenderanno. Stiamo andando molto bene, posso dirvelo. Forse accadrà prima di allora. Non sono sicuro che ci sia bisogno di estenderlo. Solo perché sappiate, l'Iran vuole fare un accordo. E stiamo trattando molto bene con loro. Dobbiamo assicurarci che non abbiano armi nucleari, questo è un fattore determinante. E oggi sono disposti a fare cose che non erano disposti a fare due mesi fa", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

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