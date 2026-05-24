Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che le trattative con l’Iran si avvicinano a un accordo, con una probabilità del 50% di raggiungerlo. Ha anche affermato che, in caso di fallimento, potrebbe essere avviata un’operazione militare. Inoltre, ha detto che lo Stretto di Hormuz sarà riaperto. La comunicazione si inserisce in un contesto di negoziati in corso tra le due parti, senza indicare dettagli specifici sulle condizioni o sui tempi delle eventuali decisioni.

Sembra sempre più vicino un accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Il presidente Usa Donald Trump ha fatto sapere che c’è un 50% di possibilità di trovare un’intesa e un restante 50% di probabilità di un’operazione militare “che li spazzi via”. Ha però annunciato che intende prendere una decisione in merito entro oggi. Per questo ha già fatto sapere che non parteciperà al matrimonio di suo figlio Donald Trump Jr. con Bettina Anderson, che si terrà su una piccola isola delle Bahamas. Per lo stesso motivo ha invece deciso di confrontarsi con i leader del Golfo riuniti in videoconferenza. Sul tavolo c’è la più recente bozza di accordo inviata da Teheran e limata dopo giorni di colloqui tra le autorità della Repubblica Islamica e il mediatore Pakistan. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: “Ci stiamo avvicinando all’accordo. Hormuz sarà riaperto”

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Iran, Trump: Stiamo negoziando con Teheran

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