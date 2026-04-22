L’Iran ha denunciato gli Stati Uniti all’ONU per pirateria, accusandoli di azioni illegali nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che, se fosse stata riaperta la via marittima, non si sarebbe raggiunto alcun accordo. L’Iran ha dichiarato di non voler chiudere lo stretto, ma di volerlo mantenere aperto per continuare a guadagnare circa 500 milioni di dollari al giorno.

“L’ Iran non vuole che lo Stretto di Hormuz venga chiuso, lo vuole aperto per poter guadagnare 500 milioni di dollari al giorno (che è, quindi, la cifra che perde se viene chiuso!). Dicono di volerlo chiudere solo perché io l’ho completamente bloccato (chiuso!), quindi vogliono semplicemente ‘salvare la faccia”. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post sul social Truth. “Quattro giorni fa alcune persone mi hanno avvicinato dicendomi: ‘Signore, l’Iran vuole aprire lo Stretto, immediatamente'”, aggiunge Trump, “ma se lo facessimo, non ci sarebbe mai un accordo con l’Iran, a meno che non facessimo saltare in aria il resto del loro Paese, compresi i loro leader!”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Teheran denuncia Usa all’Onu per pirateria. Trump: “Con riapertura Hormuz non ci sarebbe accordo” – La diretta

Iran sfida l'ultimatum Usa per la riapertura dello Stretto di Hormuz

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