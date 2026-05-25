Trump è un burattino nelle mani di Netanyahu | stallo su Hormuz perché Israele vuole la guerra

È stato raggiunto un accordo sullo sblocco dello stretto di Hormuz, ma il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di voler attendere prima di agire. Nel frattempo, il primo ministro israeliano ha affermato che Israele ha il diritto di continuare le operazioni militari in Libano. Le dichiarazioni sono arrivate mentre si discuteva della possibilità di interventi nella regione. Non ci sono stati annunci ufficiali su eventuali cambiamenti di strategia o decisioni concrete da parte delle autorità statunitensi o israeliane.

Raggiunto un accordo sullo sblocco di Hormuz ma Trump frena e dice: "c'è tempo" proprio mentre Netanyahu dice che ha diritto a proseguire la guerra in Libano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La morte di Netanyahu e le guerre di Israele: Trump è in trappola, non solo a Hormuz

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