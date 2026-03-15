Il presidente statunitense ha sollecitato un impegno sulla regione di Hormuz, mentre fonti israeliane stimano che la guerra in Iran durerà almeno altre tre settimane, con migliaia di obiettivi ancora da colpire. Nel frattempo, un portavoce iraniano ha confermato che il leader supremo sta bene, e i Pasdaran hanno annunciato la volontà di uccidere il premier israeliano.

Da una parte Israele, che prevede almeno altre tre settimane di guerra in Iran, con "migliaia di obiettivi" ancora da colpire. Questo ha dichiarato l'Idf alla Cnn. Dall'altro l'Iran, e la convinzione che la guerra finirà solo quando il Paese sarà "sicuro" che non possa ricominciare. La dichiarazione è del ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. "Questa guerra finirà quando saremo certi che non si ripeterà e che verranno pagate le riparazioni. Lo abbiamo vissuto l'anno scorso: Israele ha attaccato, poi gli Stati Uniti. si sono riorganizzati e ci hanno attaccato di nuovo", ha detto il capo della diplomazia di Teheran ad Al-Araby Al-Jadeed, riferendosi alla guerra dei 12 giorni lo scorso giugno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump chiede impegno su Hormuz, per Israele la guerra in Iran durerà altre 3 settimane. Araghchi: "Khamenei sta bene". I Pasdaran: "Uccideremo Netanyahu"

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