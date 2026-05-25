Trump e Putin in visita a Pechino | la Cina nuovo perno della diplomazia globale?

A maggio, Trump e Putin hanno visitato la Cina in rapida successione, in incontri che hanno coinvolto temi economici e geopolitici. Entrambi i leader hanno incontrato rappresentanti cinesi, rafforzando le relazioni tra i paesi. Le visite sono state seguite da analisti e osservatori internazionali, che hanno evidenziato il ruolo crescente della Cina come punto di riferimento nelle dinamiche globali. La presenza dei due leader ha alimentato discussioni sulla posizione strategica del paese asiatico.

Il mese di maggio ha visto in rapida successione due dei principali protagonisti delle attuali vicende geopolitiche, Trump e Putin, recarsi in visita in Cina, nell’ambito di incontri carichi di aspettative economiche e geopolitiche. Non sfugge ai più che entrambi i leader sono in questo momento coinvolti in due conflitti (nei quali tra l’altro la Cina gioca un ruolo chiave dietro le quinte) di difficile risoluzione, che stanno generando conseguenze problematiche non solo nei teatri di guerra direttamente interessati, ma anche all’interno dei rispettivi paesi, erodendo consenso e gettando le basi per crescenti difficoltà di tipo economico.... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Vladimir Putin incontra Xi Jinping a Pechino, pochi giorni dopo la visita in Cina di Donald Trump

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