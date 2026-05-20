Vertice Putin-Xi a Pechino siglati 20 accordi tra Russia e Cina | Insieme per un nuovo ordine globale

A Pechino si è svolto il vertice tra i leader di Russia e Cina, durante il quale sono stati firmati venti accordi tra i due Paesi. I governi hanno rilasciato una dichiarazione contro la “legge della giungla” nel diritto internazionale, senza menzionare decisioni sulla linea ferroviaria Forza della Siberia 2. La Cina ha mantenuto un atteggiamento di prudenza nei confronti della Russia, senza confermare ulteriori passi concreti riguardo a collaborazioni energetiche o altri progetti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui