Vertice Putin-Xi a Pechino siglati 20 accordi tra Russia e Cina | Insieme per un nuovo ordine globale

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pechino si è svolto il vertice tra i leader di Russia e Cina, durante il quale sono stati firmati venti accordi tra i due Paesi. I governi hanno rilasciato una dichiarazione contro la “legge della giungla” nel diritto internazionale, senza menzionare decisioni sulla linea ferroviaria Forza della Siberia 2. La Cina ha mantenuto un atteggiamento di prudenza nei confronti della Russia, senza confermare ulteriori passi concreti riguardo a collaborazioni energetiche o altri progetti.

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Dal vertice Cina-Russia arriva una dichiarazione contro la “legge della giungla” internazionale, ma Pechino non sblocca Forza della Siberia 2 e resta prudente verso Mosca. “Dichiarazioni importanti sul nuovo ordine mondiale, ma niente di nuovo”, dice a Fanpage.it un membro della delegazione russa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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