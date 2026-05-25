Trump cerca un accordo sullo Stretto di Hormuz mentre il mondo aspetta il petrolio
Gli Stati Uniti riferiscono di aver raggiunto un accordo di principio con l'Iran per riaprire lo Stretto di Hormuz e avviare negoziati sul programma nucleare. La notizia arriva mentre si intensificano le tensioni nella regione, con il mondo che attende sviluppi sul fronte petrolifero. Nessuna conferma ufficiale è arrivata da entrambe le parti, e il percorso verso un'intesa completa resta incerto. La questione dello stretto rappresenta un punto chiave per il traffico di petrolio e le relazioni tra le due nazioni.
La guerra in Medio Oriente potrebbe avvicinarsi a una svolta diplomatica, secondo gli Stati Uniti. Washington e Teheran avrebbero infatti raggiunto «un accordo di principio» per riaprire lo Stretto di Hormuz e avviare un percorso negoziale sul programma nucleare iraniano. A riferirlo è il New York Times, che cita fonti dell’amministrazione americana secondo cui l’intesa definitiva potrebbe richiedere ancora diversi giorni di trattative. Il possibile accordo prevederebbe la riapertura della principale rotta energetica mondiale e l’impegno dell’Iran a disfarsi dell’uranio altamente arricchito, anche se restano aperti i nodi sulle modalità concrete e sui tempi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Trump says Iran deal to reopen Strait of Hormuz is largely negotiated
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