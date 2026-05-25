Gli Stati Uniti riferiscono di aver raggiunto un accordo di principio con l'Iran per riaprire lo Stretto di Hormuz e avviare negoziati sul programma nucleare. La notizia arriva mentre si intensificano le tensioni nella regione, con il mondo che attende sviluppi sul fronte petrolifero. Nessuna conferma ufficiale è arrivata da entrambe le parti, e il percorso verso un'intesa completa resta incerto. La questione dello stretto rappresenta un punto chiave per il traffico di petrolio e le relazioni tra le due nazioni.

La guerra in Medio Oriente potrebbe avvicinarsi a una svolta diplomatica, secondo gli Stati Uniti. Washington e Teheran avrebbero infatti raggiunto «un accordo di principio» per riaprire lo Stretto di Hormuz e avviare un percorso negoziale sul programma nucleare iraniano. A riferirlo è il New York Times, che cita fonti dell’amministrazione americana secondo cui l’intesa definitiva potrebbe richiedere ancora diversi giorni di trattative. Il possibile accordo prevederebbe la riapertura della principale rotta energetica mondiale e l’impegno dell’Iran a disfarsi dell’uranio altamente arricchito, anche se restano aperti i nodi sulle modalità concrete e sui tempi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump cerca un accordo sullo Stretto di Hormuz, mentre il mondo aspetta il petrolio

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Trump says Iran deal to reopen Strait of Hormuz is largely negotiated

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