Iran Trump | ‘Gestione disonorevole sullo Stretto di Hormuz non era questo l’accordo!’

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran si fanno sentire con accuse e richiami pubblici. L’ex presidente americano ha criticato la gestione dello Stretto di Hormuz, definendola disonorevole e ricordando che non corrispondeva agli accordi precedenti. Nel frattempo, ci sono notizie di pedaggi imposti alle petroliere e di una fragile tregua in Iran, mentre Israele mantiene un dialogo con Beirut e continua a colpire Hezbollah.

Pedaggi sulle petroliere e fragile tregua in Iran: Washington pressa Teheran mentre Israele dialoga con Beirut ma continua a colpire Hezbollah Le tensioni traStati Uniti e Irantornano a salire, con ilpetrolioe lo strategicoStretto di Hormuzal centro dello scontro. Il presidente americanoDonald Trumpha accusato Teheran di gestire in modo “disonorevole” il transito delle petroliere, denunciando presunti pedaggi imposti alle navi. “Non è questo l’accordo che abbiamo”, ha scritto su Truth, avvertendo che l’Iran “farebbe meglio a smetterla subito”. Trump ha anche rilanciato una linea dura, assicurando che “molto presto vedrete il petrolio scorrere a fiumi, con o senza l’aiuto dell’Iran”, lasciando intendere possibiliazioni unilaterali per garantire i flussi energetici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, Trump: ‘Gestione disonorevole sullo Stretto di Hormuz, non era questo l’accordo!’ Mentre Trump da un ultimatum all’Iran sullo stretto di Hormuz, i Pasdaran minacciano la chiusura totaleRischio di un’ulteriore escalation della guerra, dopo l’ultimatum di Trump all’Iran: “Apra Hormuz in 48 ore o colpiremo le centrali nucleari”. Leggi anche: Iran, Trump minaccia ma apre ai negoziati: la doppia strategia sullo Stretto di Hormuz Iran, il nemico alle porte. Trump: “Sarebbe fantastico non attaccare” Argomenti più discussi: Comunicazione Italiana; Iran, Trump: Pessima gestione del petrolio a Hormuz, non è l'accordo; Trump frena Netanyahu: Negoziati con il Libano. Il presidente Usa: Pessima gestione a Hormuz, non è il nostro accordo; Trump contesta la gestione del petrolio a Hormuz: Non fa parte dell’intesa | Washington chiede a Israele di ridurre la tensione in Libano. Trump: L’Iran sta gestendo in modo pessimo lo Stretto di Hormuz, non è il nostro accordo. Pedaggi? È meglio che non lo faccianoTrump: L'Iran sta gestendo in modo pessimo lo Stretto di Hormuz, non è il nostro accordo. Pedaggi? È meglio che non lo facciano ... blitzquotidiano.it Nello stretto di Hormuz il traffico è ancora congelato. Mercati e economia mondiale ostaggio dei tempi dell’accordo. - facebook.com facebook Cosa sta succedendo con lo stretto di Hormuz x.com