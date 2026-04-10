Stretto di Hormuz Trump infuriato con l’Iran | Stanno bloccando il passaggio del petrolio non è questo l’accordo

Le autorità iraniane hanno bloccato il passaggio di alcune navi nel tratto dello stretto di Hormuz, una delle principali rotte mondiali per il petrolio. La decisione ha suscitato reazioni da parte di alcuni governi, tra cui quello statunitense, che ha espresso forte disappunto. Nei giorni scorsi, sono stati segnalati diversi episodi di tensione tra le parti, mentre le navi di varie nazioni cercano di transitare nell’area.

«Teheran sta facendo un pessimo lavoro, alcuni direbbero persino imbarazzante, nel bloccare il passaggio del petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Non è questo l’accordo che abbiamo». A scriverlo su Truth social, senza mezzi termini, è stato Donald Trump, che ha protestato per l’ennesimo blocco del percorso in cui passano la maggior parte delle navi mercantili di tutto il mondo. Giovedì, il presidente americano aveva già messo in guardia l’Iran, spiegando che avrebbe fatto meglio ad evitare l’immissione dei pedaggi lungo lo stretto per chiunque desiderasse passare. In base ai dati di tracciamento navale, la gran parte delle navi che... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Stretto di Hormuz, Trump infuriato con l’Iran: “Stanno bloccando il passaggio del petrolio, non è questo l’accordo” Iran, Trump: ‘Gestione disonorevole sullo Stretto di Hormuz, non era questo l’accordo!’Pedaggi sulle petroliere e fragile tregua in Iran: Washington pressa Teheran mentre Israele dialoga con Beirut ma continua a colpire Hezbollah Le... Stretto di Hormuz, Trump attacca l’Iran per il blocco del petrolioIl presidente Usa ha affermato che Teheran «sta facendo un pessimo lavoro» nella gestione del passaggio di mare cruciale per il commercio mondiale... Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante Temi più discussi: Iran sfida l'ultimatum Usa per riapertura dello Stretto di Hormuz, Trump minaccia attacchi devastanti; Guerra Iran, quanto è probabile che lo Stretto di Hormuz riapra a breve?; La tentazione di Trump in Iran: una tregua senza la riapertura di Hormuz; Iran-Usa, l'annuncio di Trump: Sì alla tregua. Medio Oriente, Starmer: 'Con Trump ho parlato di opzioni militari per Hormuz' - LIVEBLOGNetanyahu apre ai negoziati con il Libano. Allerta antiaerea in tutto Israele all'alba. Il capo dell'Idf: 'Siamo in stato di guerra in Libano, non in cessate il fuoco' (ANSA) ... ansa.it Cosa sta succedendo con lo stretto di HormuzLa riapertura dello stretto di Hormuz al passaggio sicuro delle navi era una delle condizioni principali (se non la condizione principale) dell’ accordo di cessate il fuoco raggiunto tra gli Stati ... ilpost.it Starting Finance. Lofi Fruits Music · Gangsta's Paradise. Nell’ultima puntata di Finance Breakfast abbiamo parlato dello stretto di Hormuz. La possiamo considera un’arma - facebook.com facebook Cosa sta succedendo con lo stretto di Hormuz x.com