Trump apre all’Iran ma con la pistola sul tavolo | i dossier Hormuz e petrolio

Notizia in breve

Il presidente americano ha dichiarato di essere aperto a negoziati con l’Iran, ma ha posto condizioni chiare. Ha richiesto che siano risolti i dossier sullo Stretto di Hormuz e sul petrolio prima di procedere. Le sue parole arrivano mentre la tensione tra le due nazioni rimane alta. Nessuna proposta concreta è stata avanzata, e il messaggio è che le trattative potrebbero avvenire solo se verranno soddisfatte certe richieste.