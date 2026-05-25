Trump apre all’Iran ma con la pistola sul tavolo | i dossier Hormuz e petrolio
Il presidente americano ha dichiarato di essere aperto a negoziati con l’Iran, ma ha posto condizioni chiare. Ha richiesto che siano risolti i dossier sullo Stretto di Hormuz e sul petrolio prima di procedere. Le sue parole arrivano mentre la tensione tra le due nazioni rimane alta. Nessuna proposta concreta è stata avanzata, e il messaggio è che le trattative potrebbero avvenire solo se verranno soddisfatte certe richieste.
Teheran, 25 maggio 2026 – Donald Trump vuole un accordo con l’Iran. Ma non vuole apparire come il presidente che concede qualcosa a Teheran. È questa la linea sottile su cui si muove la Casa Bianca mentre cerca una via d’uscita dalla crisi nello Stretto di Hormuz, il passaggio marittimo da cui transita una quota decisiva del petrolio mondiale. Il negoziato c’è. Ma non somiglia alla diplomazia prudente e multilaterale degli anni di Barack Obama. Trump lo presenta come un confronto di forza: l’Iran può accettare un’intesa favorevole agli Stati Uniti, oppure affrontarne le conseguenze. Lo ha detto con chiarezza il segretario di Stato Marco Rubio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Trump prepara lattacco allIran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste
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