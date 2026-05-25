La Guardia di Finanza di Roma ha notificato 17 misure cautelari a persone accusate di aver partecipato a un’associazione criminale. Le accuse includono truffe online, utilizzo di carte di credito clonate e autoriciclaggio. Gli indagati sono stati coinvolti in attività illecite che si sono svolte tra Anzio e Nettuno. Le indagini hanno portato all’esecuzione di queste misure per contrastare le frodi informatiche e i reati collegati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 17 persone indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere, utilizzo di carte di credito clonate, truffa e autoriciclaggio. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri, ha interessato in particolare il territorio compreso tra Anzio e Nettuno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Compagnia di Nettuno, il gruppo avrebbe realizzato, tra il 2022 e il 2025, oltre 1.600 truffe ai danni di cittadini italiani e stranieri, per un importo complessivo stimato in circa 575 mila euro. Le misure cautelari e le perquisizioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Truffe online e carte clonate, 17 misure cautelari tra Anzio e Nettuno

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