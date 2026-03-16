Camorra | truffe informatiche del clan Mazzarella 16 misure cautelari

I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito 16 misure cautelari nei confronti di persone vicine al clan Mazzarella. L’operazione, ordinata dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda locale, riguarda accuse di truffe informatiche. Le persone coinvolte sono state colpite da provvedimenti restrittivi, che attestano l’attività investigativa condotta nel settore.

I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea, a carico di 16 persone ritenute vicine al clan Mazzarella. Sono gravemente indiziate di associazione per delinquere, frode informatica e accesso abusivo a sistemi informativi, detenzione abusiva di armi. Reati aggravati dalle finalità mafiose. Documentate truffe mediante attività di phishing, vishing e la clonazione di siti di istituti di credito. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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