Sono stati segnalati numerosi casi di truffe digitali che coinvolgono falsi messaggi e cloni vocali, con l’obiettivo di rubare gli account degli utenti. Le vittime ricevono comunicazioni ingannevoli che sembrano provenire da contatti affidabili, e spesso vengono indotte a condividere dati sensibili o a cliccare su link dannosi. Questi episodi si verificano durante l’uso quotidiano di smartphone, tra notifiche, chat e pagamenti online.

"Oggi passiamo gran parte della giornata al telefono: tra notifiche, chat e chiamate. Rispondiamo ai messaggi mentre lavoriamo, controlliamo le mail in fila al supermercato e gestiamo pagamenti direttamente dallo smartphone. In questa giungla digitale, però, non circolano solo mail di lavoro o messaggi reali su WhatsApp. Tra una notifica e l’altra si nascondono predatori capaci di muoversi senza dare nell’occhio, insinuandosi nella nostra quotidianità con tecniche sempre più sofisticate e ingannevoli". A spiegarlo è Laura Grandi, presidente di Federconsumatori Toscana. Presidente, un quadro preoccupante. E ora si aggiunge anche l’Ai. "Verissimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Truffe digitali: tutti nel mirino. Falsi messaggi e cloni vocali per rubare l’account in un clic

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